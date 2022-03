USA, EU og Storbritannia har innført kraftige sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Straffegrepene inkluderer blant annet forbud på transaksjoner med Russlands sentralbank, og alle sentralbankens verdier i EU er frosset.

Hensikten er å forsøke å hindre Russlands president Vladimir Putin fra å finansiere krigen mot Ukraina.

I et statlig TV-intervju søndag forteller den russiske finansministeren Anton Siluanov at Russland har mistet tilgangen til nær halvparten av utenlandsreservene.

– Utenlandsreservene våre er på rundt 640 milliarder dollar og det er om lag 300 milliarder dollar vi ikke kan bruke. Vi ser det presset vestlige land legger på Kina for å begrense tilgangen vår til yuan-reservene. Jeg tror derimot at partnerskapet med Kina ikke bare vil la oss beholde reservene, men også ekspandere dem, sier han, skriver Bloomberg.

Store reserver

Kina har lovet å fortsette med handelen med Russland, et land som er ansett som en strategisk partner, til tross for at en rekke europeiske og amerikanske selskaper har flyktet Russland.

Russland har i tillegg gradvis redusert avhengigheten av utenlandsk valuta, men sentralbanken hadde likevel 16,4 prosent av reservene i dollar ved utgangen av juni 2021. Dette er ned fra 22,2 prosent året før, mens euro-andelen steg til 33,2 prosent.

Russland har også plassert 22 prosent av reservene i gull, som i all hovedsak er oppbevart i landet og dermed ikke kan bli rammet av sanksjoner. Om lag 13 prosent av reservene var i yuan.