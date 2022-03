Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Utfordrende markeder har ført til noteringstørke på Oslo Børs.

Så langt i år er det bare fem selskaper som er blitt børsnotert på Oslo Børs’ markedsplasser, mot 19 på samme tid i fjor.

Alexander Opstad, sjef i DNB Markets, sier det er mange selskaper som kan tenke seg å gå på børs, men at planene utsettes i påvente av roligere markeder.

Teknologiselskapet Stadt på Sunnmøre øyner kontraktsmuligheter i milliardklassen.

Selskapet utvikler og selger elektriske fremdriftssystemer til skip, og har bare ti ansatte. Nå er det blitt partner i en forsvarsindustriell gruppering som skal bygge mellom 15 og 20 militære fartøyer i årene som kommer.

IT-konsulentselskapet Nova Consulting Group nærmer seg en halv milliard i omsetning etter femdobling i Sverige i fjor.

Veksten i Sverige skyldtes tre oppkjøp og to nyetableringer. Planen er å bli ledende på digitalisering, e-commerce og utvikling av merkevarer på det svenske markedet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om DNB-sjef Kjerstin Braathens godtgjørelse.

Vi finner det helt rimelig at konsernsjefens totale «lønnspakke» utgjør 15 millioner kroner. Det dukker alltid opp en politiker eller to som sier at ingen skal tjene mer enn statsministeren, men vi kan ikke leke bank heller, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

ØMU: Industriproduksjon januar, kl. 11.00

USA: Inflasjonsforventninger, kl. 16.00

Annet:

SalMar: Ekstraordinær generalforsamling, Trondheim, kl. 12.00

Smartoptics Group: Presentasjon på Aktiedagen Stockholm, kl. 14.00

SEB: Boligprisindikator mars, kl. 06.30

Ekskl. utbytte:

DNO