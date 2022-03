Vow kjøper C. H. Evensen Industriovner AS

Vow har gjennom datterselskapet Scanship inngått en avtale om kjøp av alle aksjene i C. H. Evensen Industriovner AS for 50 millioner kroner, ifølge en melding tirsdag.

C.H. Evensen er en leverandør av teknologi og løsninger til høytemperatur industriprosesser. Selskapet har 40 ansatte og hadde en omsetning på 57 millioner kroner med en justert ebitda-margin på 10,4 prosent i 2021.

TDN Direkt