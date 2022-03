Internasjonale selskaper har rømt Russland etter invasjonen av Ukraina, og nå vurderer også storbanken Credit Suisse sin fremtid i landet.

– Vi skal ut av Afrika sør for Sahara, og sammen med vår nye sjef for formuesforvaltning ser vi på noen andre markeder for formuesforvaltning i fremvoksende økonomier. Vi må nå åpenbart ta en titt på Russland og Øst-Europa, sa Credit Suisse-sjef Thomas Gottstein ifølge Bloomberg på en Morgan Stanley-konferanse tirsdag.

Han understreket samtidig at ingen beslutninger er tatt.

Gottsteins utspill kom i kjølvannet av at UniCredit-sjef Andrea Orcel signaliserte det samme på den samme konferansen tidligere tirsdag.

– Veldig alvorlig situasjon

Credit Suisse-konsernet opplyste i forrige uke om en kreditteksponering på 848 millioner franc (904 millioner dollar) i kreditteksponering mot Russland ved utgangen av 2021. Russiske kunder sto bak rundt 4 prosent av forvaltningskapitalen hos storbankens formuesforvaltning.

– Vi går nå gjennom situasjonen. Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi vil de neste månedene se på hva alt dette betyr for vår russiske virksomhet, fortsatte Gottstein – og minnet samtidig om at risikostyringen rundt situasjonen er «veldrevet.»

Credit Suisse har rundt 125 ansatte på sitt Moskva-kontor, på tvers av investeringsbanken og formuesforvaltningen. Kontoret forvaltet ved utgangen av 2021 nettoverdier for 195 millioner franc.