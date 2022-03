EU følger etter Storbritannia og innfører ytterligere sanksjoner

EU annonserte en fjerde runde med sanksjoner tirsdag kveld, og oppdaterer samtidig svartelisten sin. Dette rammer en rekke russiske oligarker og næringslivstopper.

Hele 15 russere er på sanksjonslisten og rammes kraftig, blant dem Chelsea-eier Roman Abramovitsj, som nå får midlene sine fryst av EU. Abramovitsj var før Ukraina-invasjonen og påfølgende sanksjoner god for 12,3 milliarder dollar ifølge Forbes. Sanksjonene rammer også den styrtrike politikeren og tidligere minister for økonomisk utvikling i Russland, Alexander Shokhin.

Yandex-sjef Tigran Khudaverdyan er også blitt plassert på EUs svarteliste. Yandex eier det Norges-etablerte taxiselskapet Yango.

En rekke andre industrieiere sanksjoneres også. German Khan, en russisk-ukrainsk, Kiev-født oligark har også havnet på sanksjonslisten. Khan kontrollerer Alfa Group og Letter One, sammen med oligarkene Mikhal Fridman og Alexei Kuzmichev. De to sistnevnte oligarkene er også for øvrig på svartelisten. Khan var god for hele 8,1 milliarder dollar ifølge Forbes.