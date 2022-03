EQT har inngått avtale om kjøp av det private investeringsselskapet Baring Private Equity Asia (BPEA) for 6,8 milliarder euro, går det frem av en pressemelding.

Oppgjøret fordeler seg på nye stamaksjer i EQT verdsatt til 5,3 milliarder euro og 1,5 milliarder euro i kontanter.

«EQT har eksisterende likvide midler og fasiliteter på plass for å finansiere det kontante vederlaget. Videre kan EQT komme til å utforske langsiktige finansieringsalternativer», heter det.

– Umiddelbart positivt

BPEA har en forvaltningskapital på 17,7 milliarder euro, og investerer gjennom sitt flaggskipfond Private Equity Fund VIII, som hadde sin første stengning i september 2021.

EQT ser for seg å fullføre transaksjonen i løpet av fjerde kvartal i år, og forventer at den vil få «umiddelbar positiv påvirkning» på resultatet pr. aksje. Dette forutsetter at de nødvendige godkjenninger kommer på plass, deriblant fra et flertall av EQT-eierne på generalforsamlingen i juni.

Investor har ifølge en separat pressemelding forpliktet seg til å stemme for emisjonen.

Søkkrik norsk duo

EQT er et av verdens største oppkjøpsfond, der norske Christian Sinding er ledende partner og konsernsjef. Han er også selskapets fjerde største aksjonær med 3,2 prosent av aksjene.

Norden-sjef og partner Anders Misund står også høyt på aksjonærlisten. I et omstridt nedsalg i september i fjor innkasserte Sinding nesten én milliard kroner – Misund rundt halvparten.

I Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste, publisert i september i fjor, ble Sindings formue vurdert til 12,3 milliarder kroner. Det var mer enn en dobling fra året før, og holdt til en 17. plass. Misunds 6,1 milliarder holdt til en 52. plass.

Aksjen stiger kraftig

Siden har EQT-aksjen falt rundt 13 prosent på Stockholmsbørsen, til tross for at oppkjøpet blir meget godt mottatt med 11 prosent oppgang til 324,80 svenske kroner onsdag ettermiddag.

På denne kursen er EQT priset til i overkant av 320 milliarder svenske kroner.

«Oppkjøpet av BPEA er positivt, da det styrker selskapet posisjon på det hurtigvoksende asiatiske markedet med en fremstående aktør», skriver SEB ifølge Nyhetsbyrån Direkt i en såkalt «fast comment» etter onsdagens pressemelding.

Visekonsernsjef Caspar Callerström karakteriserer BPEA som Asias svar på EQT.

– Vi har vært ganske lenge i Asia, og har vært der selv i 15 år. Denne sammenslåingen gjør at vi tar ett reelt steg fremover og får en lignende posisjon som vi har i Europa, sier han til nyhetsbyrået.