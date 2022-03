DNB klaget Konkurransetilsynets vedtak om nei til Sbanken-oppkjøpet inn til Konkurranseklagenemnda og onsdag kveld falt dommen:

Konkurranseklagenemnda har konkludert at det ikke var grunnlag for å nekte foretakssammenslutningen mellom DNB og Sbanken, og har med dette opphevet Konkurransetilsynets vedtak.

Konkurranseklagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages av Konkurransetilsynet.

DNB får dermed kjøpe Sbanken for 11,2 milliarder kroner, noe som tilsier 104,45 kroner pr. aksje. Oppgjøret vil finne sted senest 30. mars 2022.

Sterkt medhold

– Vi er veldig glade for at dette ble konklusjonen. Dette er nyheten vi har ventet og håpet på. Det var et enstemmig vedtak fra Konkurranseklagenemnda så det var veldig sterkt, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen til Finansavisen onsdag kveld.

Hun opplever at DNB har fått sterkt medhold i at det bildet som ble lagt til grunn for den opprinnelige beslutningen ikke var representativt for markedet.

– Dette er et veldig konkurranseutsatt marked. I tillegg er vi veldig glade for at transaksjonen ble godkjent uten avhjelpende tiltak, legger hun til.

Adm. direktør Øyvind Thomassen i Sbanken sier til Finansavisen at han er overrasket over utfallet.