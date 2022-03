Finansavisen har blant annet disse sakene:



Store renteøkninger skaper stor usikkerhet blant eiendomsinvestorer. Fortsetter dette, vil det få konsekvenser, sier Bård Bjølgerud, sjef i Pangea Property Partners.

Han tror to-tre måneder med kraftige rente- og inflasjonsøkninger kan føre til et vakuum, der mange investorer setter seg på gjerdet.

Når det er avventende holdning, vil avstanden mellom kjøper og selger bli større. Ulike forventninger gjør at det stopper opp i transaksjonsmarkedet.

Hydrogenselskapet Gen2 Energy har hentet 150 millioner kroner og fått en av Storbritannias rikeste familier på eiersiden.

Selskapet prises nå til 600 millioner kroner. Da det hentet penger for ett år siden, var prisingen 300 millioner.

I den nye emisjonen har den søkkrike Bamford-familien stilt opp. Familien er god for over 50 milliarder kroner, og eier blant annet Europas største produsent av anleggsmaskiner.

Stefan Ranstrand solgte seg helt ut da han sluttet som Tomra-sjef i fjor sommer. Basert på en aksjekurs på 520 kroner, innkasserte han 76 millioner kroner.

Siden har Tomra-aksjen falt helt ned til 430 kroner. Hadde Ranstrand beholdt aksjene sine i panteselskapet, ville verdien bare vært 62 millioner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om oljeprisen og at det er mye verre å forstå hva som skjer på perifere børser enn på oljesmurte Oslo Børs.

Det er et tankekors at suksessrike investorer som Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Erik Must tilsynelatende aldri er investert i eksotiske aksjer i land som Russland og Kina. De holder seg i Norge, hvor det meste er oversiktlig og forståelig, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

ABG Sundal Collier Holding, Aker Clean Hydrogen, Atea, Borregaard, DNO, Eika Gruppen, Instabank, Komplett Bank, Multiconsult, Stolt-Nielsen, Wilson

Makro:

Japan: Maskinordrer januar, kl. 00.50

ØMU: KPI februar, kl. 11.00

Tyrkia: Rentebeslutning, kl. 12.00

UK: BoE, rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Boligbygging februar, kl. 13.30

USA: Philadelphia Fed-indeks mars, kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

USA: Industriproduksjon februar, kl. 14.15

Annet:

SAS: Ordinær generalforsamling

Norway Royal Salmon: Ekstraordinær generalforsamling, Trondheim, kl. 09.00

Pareto Securities: 11. årlige nordiske obligasjonskonferanse, Stockholm