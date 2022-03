Dobbelt så mange er blitt negative til aksjemarkedet

Andelen individuelle investorer i USA som er blitt «bearish» til aksjemarkedet har steget jevnt og trutt de siste månedene. Samtidig har andelen «bullish» investorer falt markant, mens andelen nøytral har holdt seg relativt stabilt.

Halvering og dobling

Den ukentlige målingen blant medlemmene i American Association of Individual Investors, pr. onsdag 16. mars, viser at 49,8 prosent av de spurte var «bearish» til aksjemarkedet. I november i fjor var andelen på under det halve.

Samtidig er også andelen «bullish» investorer i USA blitt mer enn halvert, fra 48 prosent i november i fjor til nå 22,5 prosent.

Den høyeste andelen «bearish» investorer det siste året var på 53,7 prosent i uken som sluttet 23. februar i år. Da hadde den brede S&P 500 indeksen falt over 12 prosent fra toppen på 4.818,62 intradag den 4. januar.

Den høyeste andelen «bullish» investorer det siste året var i uken som ble avsluttet 7. april i fjor. Da var den på 56,9 prosent.

Historiske tall

Det historiske snittet for «bearish» investorer er 30,5 prosent, mens det historiske snittet for «bullish» investorer er 38,0 prosent.

Den høyeste andelen «bullish» er på 75 prosent fra 6. januar 2000. Den høyeste andelen «bearish» er på 70,3 prosent fra 5. mars 2009. Målingene startet i juli 1987.