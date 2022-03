Russlands invasjon av Ukraina har utløst en storstilt sanksjonering av oligarkenes verdier. Men én av de originale oligarkene, Mikhail Fridman, mener sanksjonene er lite treffsikre.

I et eksklusivt intervju med Bloomberg Businessweek er 57-åringen klar på at EU ikke skjønner hvordan makt fungerer i Russland.

– Jeg har aldri vært i et statlig selskap eller en statlig stilling. Hvis de som bestemmer i EU tror at jeg, på grunn av sanksjonene, kan gå til (president Vladimir) Putin og be ham stoppe krigen, og det vil fungere, er jeg redd vi alle er i store problemer. Det betyr at de som tar beslutningene ikke skjønner noe om hvordan Russland fungerer. Og det er farlig for fremtiden, sier han.

Må søke om lommepenger

Fridman var ifølge Bloombergs milliardærindeks god for rundt 14 milliarder dollar før krigen. Papirformuen er nå nede i rundt 10 milliarder dollar for investoren som ifølge nyhetsbyrået nå rart nok er en oligark mer eller mindre uten kontanter.

Hans siste britiske bankkort sluttet å fungere da Storbritannia fulgte EU og sanksjonerte ham og forretningspartneren Petr Aven. Fridman må nå søke om lisens til å bruke penger, og det er britiske myndigheter som avgjør om forespørselen er «rimelig» – noe som viser seg å være en godtgjørelse på rundt 2.500 pund i måneden.

Bloomberg Businessweek karakteriserer London-baserte Fridman som irritert, men samtidig forsiktig med å sammenligne sin skjebne med krigslidende ukrainere.

– Mine problemer er virkelig ingenting i forhold til deres problemer, sier han.

Ble rik på bank og energi

Fridman vokste opp i Sovjetunionen, i Lviv i vest-Ukraina, en by kjent for sine anti-russiske holdninger og sin ledende posisjon i ukrainsk nasjonalisme. Han bygde opp en formue i bank og energi før Putin kom til makten, og forvalter i dag denne via det Luxembourg-registrerte private equity-selskapet LetterOne.

Dagen etter invasjonen skrev investoren et brev til de ansatte der han beskrev konflikten som en tragedie og la til at «krig aldri kan være svaret», men uten å kritisere Putin direkte. Likevel tror Fridman ifølge Bloomberg at utspillet kan gjøre det farlig for ham å returnere til Russland.

Gjennom LetterOne har Fridman eierposter i den tyske olje- og gassprodusenten Wintershall Dea og den internasjonale mobiloperatøren Veon. Han er også største aksjonær i Alfa Group, investeringsselskapet som har eierposter i den russiske matvarekjeden X5 og Alfa Bank – den femte største banken i Russland.

Fridman og hans partnere eier ifølge nyhetsbyrået også en av Ukrainas største banker, og har en eierpost i landets største telekomoperatør KyivStar.