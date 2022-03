Ifølge departementet har de utført rentebetalinger på to utenlandske obligasjoner, for å unngå mislighold inntil videre. Russland sier at de vil gi ytterligere informasjon om kreditering av midlene.

Sanksjoner Vesten innførte som følge av krigen i Ukraina rammer blant annet russiske banker og sperring av Russlands kontoer i utlandet.

Rentebetalingene denne uken måtte gjøres i dollar, ikke i rubler som Russland først foreslo. Flere fryktet lenge at landet ville være statsbankerott om 30 dager, dersom de ikke betalte utenlandsgjelden i dollar.