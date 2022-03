– Fed må bli mer aggressive

Finansprofessor ved Wharton, Jeremy Siegel, har advart i et år om at Federal Rederve undervurderte inflasjonssituasjonen, og at en amerikanske sentralbankens plan for å temme den fortsatt er utilstrekkelig, skriver CNBC.

– Etter min mening er de fortsatt ikke aggressive nok gitt den forverrede inflasjonen, sa Siegel etter at Fed hevet renten med et kvart prosentpoeng.

Fed-medlemmer signaliserte at de forventer å øke renten seks ganger til i år.

– Jeg vet at dette er en kraftfull oppjustering fra tre måneder siden, men jeg ser ikke hvordan det kan løse en inflasjon på 7 til 8 prosent som stadig blir verre. Vi må komme over det, sa Siegel.



Sentralbanken kan også begynne å redusere aktivabeholdningen i balansen så snart som i mai.

– Det jeg ser i år er en kamp. Jeg tror overskuddet kommer til å bli bra, men jeg tror at Fed kommer til å ha noen halvpoengsstigninger, kanskje ganske mange underveis, så vi kommer ikke til å ende opp på 1,9 prosent, sa Siegel.

1,9 prosent er konsensus som Fed forventer å ha ved årsskiftet, basert på forventet antall renteøkninger.

Tror på langsiktige aksjer

Troen på at bedriftenes fortjeneste vil forbli sterk gjennom vår- og sommermånedene bør gi støtte til visse aksjer, sa Siegel. Generelt sa han at han synes aksjer ser attraktive ut sammenlignet med andre eiendeler, for eksempel obligasjoner.

– Vi vil ha et hakkete marked, men jeg er absolutt positiv til aksjer på lang sikt, la han til.