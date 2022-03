Nordea kjøper dansk aktør som forvalter om lag 12 mrd. euro

Nordea har inngått en avtale med Topdanmark Forsikring om å kjøpe Topdanmarks liv- og pensjonsvirksomhet, ifølge en melding fredag.

Ved utgangen av 2021 hadde Topdanmark Livsforsikring om lag 12 milliarder euro til forvaltning og rundt 225.000 kunder.

– Vi er glade for å kunne kunngjøre dette oppkjøpet. Topdanmark Livsforsikring passer oss svært godt strategisk og styrker posisjonen vår i det danske sparemarkedet for personkunder. Vi kjenner Topdanmark fra samarbeidet vi allerede har innen skadeforsikring, og ser frem til å utvikle Topdanmark Livsforsikring-virksomheten i Nordea, sier Snorre Storset, leder av Asset & Wealth Management i Nordea.

Topdanmark Livsforsikring skal integreres i Nordea og drives under Nordeas merkevare.

Den avtalte prisen for Topdanmark Livsforsikring er på rundt 270 millioner euro etter et utbytte som utbetales til Topdanmark før sluttføringen av oppkjøpet. Det tilsvarer et estimert kurs-fortjenesteforhold på 13 basert på resultatprognosen for 2022.

Prisen vil justeres basert på inntekt akkumulert frem til sluttføringsdato. Det forventes at transaksjonen vil absorbere opptil to basispunkter av kjernekapitalen og føre til en liten økning i Nordea-konsernets inntekt pr aksje og avkastning på egenkapital.

Transaksjonen forutsetter godkjenninger fra aktuelle myndigheter, og oppkjøpet forventes sluttført i andre halvdel av 2022.

(TDN Direkt)