Yachtgigant lar seg ikke påvirke av Ukraina-uro og sanksjoner

Den italienske luksusyachtprodusenten Ferretti Group ventes å starte prosessen med børsnotering i Hong Kong på mandag. Selskapet sikter mot en verdsetting på rundt 1 milliard dollar med noteringen, der 25 prosent av selskapet tas på børs, ifølge Reuters-kilder.

1 milliard dollar tilsvarer nær 9 milliarder kroner.

Yachtgiganten går dermed videre med børsplanene til tross for Ukraina-krigens virkning på finansmarkeder og superyachtmarkedet.

Angivelig vil handelen i Ferretti-aksjene starte i utgangen av mars. Selskapet skal sikte mot å hente 300 millioner dollar i forbindelse med børsnoteringen.

Ferretti-gruppen omfatter merker som Ferretti, Pershing, Riva, Itama, Custom Line, Wally og CRN. Den ble etablert i 1968, opererer flere verft i Italia og selger båter i mer enn 70 land. Nylig ble det kjent at gruppen kan prøve seg på en børsnotering igjen, etter at et forsøk på notering i Milano feilet i 2019.

I forrige uke opplyste Ferretti at konflikten mellom Russland og Ukraina ikke vil ha betydelige konsekvenser for gruppen. Eksponeringen utgjør mindre enn 3 prosent av inntektene, ifølge yachtkjempen.

Dessuten understreket selskapet at det har ingen eksponering i segmentet for mega- og gigayachter, som rammes mest av sanksjonene som er innført i forbindelse med Ukraina-krigen.