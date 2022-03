Nordea Markets ser flere argumenter for en høyere rentebane. Samlet- og kjerneinflasjonen har vært gjennomgående høyere siden desember enn det Norges Bank har anslått, og i tillegg kom lønnsveksten i fjor inn 0,4 prosentpoeng høyere enn anslaget til sentralbanken i desember.

Videre har den norske økonomien utviklet seg mye bedre enn prognosene fra desember, da omikronvarianten overskygget utsiktene. Registrert ledighet var 2,1 prosent ved utgangen av februar, ett år tidligere enn Norges Bank forventet.

Sjeføkonom Kjetil Olsen viser blant annet til høyere olje- og gasspriser og sterkere boligpriser enn forventet.

DNB Markets' Niclas Gehin gjenopptar dekning av Tomra og anbefaler salg. Renaissance Capital, som fokuserer på fremvoksende markeder, oppgraderer DNO fra hold til kjøp. Equinor anbefales solgt.

Argumenter som taler for en nedjustering av rentebanen er blant annet en sterkere kronekurs enn Norges Bank har sett for seg. I tillegg er risikopremien i Nibor høyere enn sentralbanken har ventet. Stram strukturell likviditet fra høye petroleumsskatter har presset Nibor opp de siste månedene og Nordea Markets forventer ikke at Norges Bank vil løse situasjonen på en stund.

Nordea Markets mener argumentene for en høyere rentebane klart dominerer og at det ikke er tvil om at Norges Bank kommer med en betydelig høyere rentebane neste uke.

Tre økninger i år

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror Norges Bank løfter rentebanen med opptil 50 basispunkter og kommer til å legge opp rentebanen til å vise et hovedscenario på ytterligere tre renteøkninger i år, i tillegg til marshevingen, og med en viss sannsynlighet for fire renteøkninger i tillegg til hevingen i mars.

Usikkerhet

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier usikkerheten ved rentemøtet er knyttet til hvilke signaler som blir gitt for renteutviklingen fremover. I desember signaliserte rentebanen noe mer enn tre renteøkninger i år, to renteøkninger neste år og en halv renteøkning i 2024.