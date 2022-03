Et usikkert aksjemarked gjør at investorene nå søker trygge havner som kan gi avkastning på tross av små utslag i aksjekursen.

Utbytteaksjer er veien å gå, mener aksjeprogramleder Jim Cramer, og får støtte fra flere meglerhus.

– Utbytter er generelt sett et uangripelig forsvar mot et volatilt marked, sier Cramer.



– Du vil ha rikelig med utbytter som også er trygge, og den beste måten å forsikre seg om det på, er å lete etter selskaper som nylig har økt utbetalingene. Det er det ultimate tegnet på at selskapet har tro på fremtiden.



Han peker også på at renteøkningene gjør at det bare er selskapene som øker utbyttene som vil holde følge med konkurransen fra obligasjonsmarkedet.

I Norge ser SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen Nilsen muligheter for at en oljeaksje kan heve utbyttet med tregangeren. Se hvilken i videoen under.

Teodor Sveen Nilsen i SpareBank 1 Markets mener DNO kunne tredoblet utbyttene. DNB Markets' Niclas Gehin gjenopptar dekning av Tomra og anbefaler salg. Equinor anbefales solgt.

Største hevinger

Cramers liste går under det klingende navnet «aksjene som har hevet utbyttene mest i 2022 så langt» er satt sammen av selskaper som har økt utbyttene i år med mer enn 20 prosent.

Aksjene han da satt igjen med utgjorde 27 i tallet, og han har slanket listen ytterligere ned til de 11 beste.

– Når Fed strammer inn for å kompensere for den utbredte inflasjonen bør du ikke overtenke. Da vil du søke ly i selskaper som raskt øker utbyttene, sier Cramer.



Aksjene er følgende: