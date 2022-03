Strateger: – Det skal mer til for å overraskes på den negative siden

Markedet har nå gått langt i å prise inn mye risiko forbundet med krigen. Da skal det mer til for å overraskes på den negative siden, og risikopremier i både aksjer og energimarkeder avtar noe, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

«De globale aksjemarkedene har steget bra denne uka. I sum har det kommet positive signaler fra forhandlingene mellom Russland og Ukraina, selv om usikkerheten fortsatt er stor. Samtidig er det nok et element av at «no news» er «good news», skriver de to strategene.

De påpeker at når det ikke har kommet enda verre nyheter enn det markedet har priset inn, fases risikopremien i aksjer ut.

«Vi har sett det samme i energimarkedene, med et betydelig fall i olje- og gasspriser de siste par ukene», skriver Bruce og Bernhardsen.

Rentehopp

Markedet ble denne uken også trygget av den amerikanske sentralbanken, som hevet renten med 0,25 prosentpoeng.

«Med den pågående krigen, skiftende rykter om muligheter for en løsning på konflikten, og fortsatt store bevegelser i råvaremarkedene, er det kanskje å ta for hardt i å kalle rentemøtet i den amerikanske sentralbanken (Fed) for ukas begivenhet. Likevel, og selv om det var fullt ventet, må det regnes som et veiskille», skriver Nordea-strategene.

Rentehevingen er bare den første av det Fed anslår vil bli syv rentehevinger i år. Oppgangen skal også fortsette i 2023, til 2,8 prosent, før den er ventet å flate ut. I tillegg har sentralbanken planer om å starte en nedbygging av verdipapirbeholdningen.

«Markedet priset allerede inn mye av det samme rentebildet som Fed la frem for 2022, men Fed tok nok litt hardere i sine prognoser enn de fleste hadde fått for seg», skriver Bruce og Bernhardsen, men påpeker at sentralbanksjef Jerome Powel likevel klarte å roe ned markedet da han ga klart uttrykk for at han ikke var redd for at økonomien skulle svekkes for mye.

«Han understreket at Fed ser for seg vekst over normalen de neste årene. Det roet ned frykt for at Fed vil fremtvinge en resesjon for å få ned inflasjonen», skriver strategene.