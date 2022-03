Moskva-børsen med forsiktig gjenåpning

Moskva-børsen har holdt stengt siden 25. februar, dagen etter at Russland invaderte Ukraina. Før den stengte led børsen av kraftige fall.

Talsperson for Moskva-børsen, Andrej Braginskij, bekrefter til AFP at handelen med statsobligasjoner har startet opp igjen mandag, og uttrykte også håp for at aksjehandelen snart kan starte igjen.

– Teknisk er alt på plass, og vi håper aksjehandelen gjenopptas i nær framtid, sier han.

Etter invasjonen har vestlige land innført kraftige sanksjoner for å ramme den russiske økonomien, og verdien av den russiske rubelen har stupt.

(NTB)