DNB Markets’ Ole Martin Westgaard gjentar kursmålet på 73 kroner i Europris og mener verdsettelsen er attraktiv.

Meglerhuset forventer resultater litt over konsensus, hvor negative effekter i årsbasistermer fra påske- og grensehandel blir utlignet av at hele butikknettverket er åpent og positive M&A-effekter etter oppkjøpet av Lekekassen. Tallene presenteres 28. april.

– En P/E i 2022 på cirka 11 ganger, justert for 2021-utbyttet på fire kroner aksjen er en attraktiv verdsettelse, sier Westgaard i analysen.

EBITDA-estimatet for 2022-2023 heves med henholdsvis fire og to prosent etter noe bedre enn forventet detaljhandelsstatistikk og noe lavere kostnader. Meglerhuset gjentar kjøp og setter kursmål på 73 kroner – 25 prosent over kursen i skrivende stund.

Joakim Svingen og Roy Tilley i Arctic Securities hever kursmålet på DNB til 240 kroner. Etter Ukraina-krigen har DNB-aksjen falt tilbake godt under 200 kroner, men Svingen anser kursfallet som en kjøpsmulighet.

HSBC er også ute med en ny Equinor-analyse mandag morgen. Kim Fustier tar opp kursmålet fra 294 til 330 kroner og anbefaler kjøp. Han er blant de mest optimistiske blant Equinor-analytikerne.