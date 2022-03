Indeksene på New York-børsen falt brått etter Fed-sjef Jerome Powell tok til ordet mandag.

– Inflasjonen er altfor høy. Vi må ta nødvendige steg for å få prisene under kontroll, sier Powell, ifølge CNBC.



Han skriver at rentehevingene kan gå fra de tradisjonelle 25 basispunktene til mer aggressive 50 bips pr. heving.

Etter uttalelsen faller samtlige indekser i USA:

S&P 500 faller 0,71 prosent

faller 0,71 prosent Nasdaq faller 1,35 prosent

faller 1,35 prosent Dow Jones er ned 1,02 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,9 prosent til 24,08.

Ifølge kinesiske medier har et passasjerfly fra China Eastern Airlines styrtet nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen i Kina. Flyet var av typen Boeing 737-89P og skal ha vært litt over seks år gammelt. Boeing-aksjen faller 5,1 prosent i åpningsminuttene på New York-børsen.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks endte på 0,51 poeng i februar, sammenlignet med reviderte 0,59 i januar.

«Plutselig fikk Kina et smitteproblem igjen, og smitteveksten i Kina er den suverent høyeste siden mars i 2020. Men som alltid responderer kinesiske myndigheter med jernhånd, man kan imidlertid vente ytterligere forsinkelser ved havner og terminaler i Kina», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Roger Berntsen skriver i en oppdatering fra Nordnet at krigen i Ukraina vil svekke global vekst og dermed også inflasjonspresset lenger frem i tid.