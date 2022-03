De beste hedgene mot stagflasjon – norsk gigant på listen

Wall Street-analytikere tror den globale økonomien står like foran det som omtales som stagflasjon – en periode der den økonomiske veksten stagnerer samtidig som inflasjonen er høy over lang tid og ofte ukontrollert.

Bank of America og Jefferies tror imidlertid enkelte aksjer kan nyte godt av utviklingen.

Ifølge Bank of America tror hele 60 prosent av investorer verden over at verdensøkonomien vil være i stagflasjon de neste 12 månedene. Det er høyeste antall siden september 2008 – midt under finanskrisen.

Som kriterier har storbankene lagt til grunn at selskapene kan stå imot stigende kostnader på grunn av prisingskraften.

DNB Markets’ Ole Martin Westgaard gjentar kursmålet på 73 kroner i Europris og mener verdsettelsen er attraktiv.

Anbefalingene

Bank of America trekker frem Sveriges Lundin Energy, franske TotalEnergies, Shell og den norske giganten Equinor i energisektoren. British American Tobacco, alkoholprodusent Diageo, supermarkedgruppen Sainsbury's, Nokia og techselskapet Sainsbury's trekkes også frem.

I helsesektoren finner vi aksjer som Glaxosmithkline, Merck, danske Alk-Abello og Novozymes, Sveriges Getinge and sveitsiske Vifor Pharma.

Jefferies går for cashmaskiner og kvalitetsaksjer.

Det snakkes igjen om stagflasjon nå som invasjonen av Ukraina har ført til en prisboom på energi og uro for økonomisk brems. Redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen forklarer konseptet stagflasjon, historikken og hvorfor dette kan ramme økonomiene våre i dag.

– Utbytter har alltid vært nøkkelfokus i Europa. Investorene er ute etter stabile inntekter. Utbytteaksjer er også meget viktig i dette tilfellet på grunn av mangelen på vekst i området, sier Desh Peramunetilleke i analysen.



Storbanken anbefaler helsetechselskapet Roche, sveistiske SGS, BP, franske Bureay Veritas, Brenntag og fintechselskapet Edenred.

Blant aksjene med «bunnsolide utbytter» anbefaler Jefferies LVMH, Richemont, franske Sanofi og Air Liquide og sveistiske Swisscom. Det britiske forsvarsselskapet BAE Systems, svenske Assa Abloy, franske Publivis og britiske Intertek når også opp.