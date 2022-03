Abramovitsj håper på 2.000 prosent avkastning

Abramovitsj håper å få 3 milliarder pund for Chelsea, som er nesten det dobbelte av Manchester Uniteds markedsverdi – og analytiker Connor Murphy argumenterer for at United burde gå for mer enn Chelsea i et tenkt salg.

– Det er Manchester United. Det er en eiendom med strandlinje, sier analytikeren.

Abramovitsj kjøpte Chelsea for den skarve sum av 150 millioner pund – bare 5 prosent av summen han nå håper å få – tilbake i 2003. Oligarken har imidlertid blitt sanksjonert hardt av de fleste vestlige land, så om han vil se noe til pengene i den nærmeste fremtid er usikkert.

Raske penger

United-aksjen handles nå rundt all-time low-nivåer etter å ha falt 30 prosent på New York-børsen de siste seks månedene, så her kan det være snakk om store summer og muligheter for å tjene raske penger som investor hvis Chelsea-salget tar av, skal vi tro analytikerne.

Gårsdagen bød på 4,3 prosent oppgang på Wall Street etter oppgraderingen fra Deutsche Bank.

Analytiker Ken Jesudian sier til Bloomberg at Uniteds «kursfallet er ufortjent» spesielt etter at teknologigigantene har begynt å by på TV-rettigheter i USA.

Apple inngikk i mars en avtale om strømming av Major League Baseball-kamper, og ifølge Forbes er samarbeidet verdt hele 5,2 milliarder kroner.

Ken sier at «profesjonell fotball er en bransje i enorm endring, og mulighetene til å bli deleier av en sportsorganisasjon er få».