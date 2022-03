Dagens gjest er Rystad Energys Sindre Knutsson som forteller om hvordan Europa fortsatt kjøper russisk gass under krigen og hva som skal til for å slutte med det. Vi spør også hva EUs planer bør bety for norsk sokkel. Vi ser også nærmere på noen av dagens andre store nyheter, inkludert salget av Fortum Oslo Varme, emisjonen i havvindselskapet IWS og tauingen av en kostbar oljeplattform. 22.03.2022