Investorlegende spår resesjon

Den verdenskjente investoren Carl Icahn uttalte tirsdag kveld at han tror USA med stor sannsynlighet har en ny resesjon i vente:

– Jeg tror det kan bli en resesjon, om ikke verre, sa Icahn, og fulgte opp med:

– Jeg har hedget alt i flere år, og vi har en sterk hedge-posisjon mot våre langsiktige posisjoner, og som du kan høre er jeg negativ. Kortsiktig utvikling tør jeg ikke engang spå, sa Icahn til CNBC.

Begrunnelsen til Icahn er den voldsomme inflasjonen i USA, som han tror vedvarer, kombinert med Russlands invasjon av Ukraina.

En resesjon er for øvrig en nedgang i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler.

Icahn er grunnlegger og styreleder av Icahn Enterprises, som har en markedsverdi på omtrent 15 milliarder dollar.