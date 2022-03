Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Neste kvartal blir det jobb-boom i bank og finans.

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer viser at hele 46 prosent av norske bedrifter planlegger å ansette flere.

Behovet er størst innen bank, finans, forsikring og eiendom. I disse bransjene har mer enn halvparten av bedriftene planer om å øke antallet ansatte i andre kvartal.

Forvalterne i Norges største teknologifond ser gode muligheter i tech-sektoren, selv om slike aksjer har kollapset verden rundt i år.

Nå satser DNB Teknologi A på videospill, telekom og skyselskaper.

Porteføljeforvalter Erling Haugan Kise sier de bruker langt mer tid på vekstselskaper som har falt mye, og at de forsiktig vekter seg opp i selskaper med høy kvalitet og lavere prising.

DrivstoffAppen opplever kraftig brukervekst etter at Russland invaderte Ukraina og drivstoffprisene har gått til himmels.

For rundt tre måneder siden var det 300.000 registrerte brukere av appen, der bensin- og dieselpriser samles inn og deles. Nå passerer antallet straks 400.000, og det hagler inn med prisoppdateringer fra brukerne.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om blokkering av de russiske TV-stasjonene RT og Sputnik. Dagbladet kaller det en fallitterklæring om vi skulle innføre sensur av «reinspikka propaganda». Vi synes grensen er nådd.

Når medier vi forakter hevder at Russland selv er blitt angrepet av Ukraina, at det ikke finnes noen invasjon og at sivile ikke er mål for rakettene, så blir det for mye løgn. Da bør vi faktisk kunne forsvare oss slik at sannheten får leve og løgnen dø, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norsk Solar

Årsrapport:

Cloudberry Clean Energy, Golden Ocean Group, NRC Group, Odfjell, SpareBank 1 Nordmøre, StrongPoint, Wallenius Wilhelmsen

Makro:

UK: KPI & PPI februar, kl. 08.00

UK: Detaljhandel februar, kl. 08.00

USA: Nyboligsalg februar, kl. 15.00

ØMU: Forbrukertillit mars, kl. 16.00

Annet:

Borgestad: Ekstraordinær generalforsamling, Skien, kl. 10.00

Frøy: Ekstraordinær generalforsamling, Sistranda, kl. 17.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 15.30

Ekskl. utbytte:

SpareBank 1 Sørøst-Norge