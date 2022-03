Investorguru Carl Icahn sa tirsdag kveld at han tror USA med stor sannsynlighet har en ny resesjon i vente:

– Jeg tror det kan bli en resesjon, om ikke verre, sa Icahn.

Begrunnelsen til Icahn er den voldsomme inflasjonen i USA, som han tror vedvarer, kombinert med Russlands invasjon av Ukraina. Dette er måten Icahn posisjonerer seg på før et eventuelt fall.

Norge skuffer inn penger på olje, gass og strøm, arbeidsledigheten er lav og lønnsoppgjøret blir krevende. Det får finansministeren til å rykke ut med en advarsel om at norsk økonomi kan bli overopphetet og at det kan fremtvinge flere renteøkninger. Får han rett? Trygve Hegnar kommenterer.

Shoppeshort

Milliardæren har fortsatt sitt veddemål mot shoppingsentre i USA som han startet allerede før pandemien begynte.

Han har tjent milliarder på shorten gjennom derivativer i CMBX-indeksen i det som har blitt omtalt som The Big Short 2.0 – et ordspill på Michael Burrys legendariske boligmarkedsshort under finanskrisen.

Han tror ikke eierne av kjøpesentrene vil klare å behandle gjelden sin og vedder dermed mot næringen.

Pandemien akselererte nedgangen i retailsektoren, men Icahn fortsetter å holde på shorten til tross for at økonomien nå åpner opp som følge av mindre alvorlig smitte.

Han tror også at næringseiendom kan være risikabelt.

– Du kan ikke ignorere fakta. Folk drar ikke på kontoret like hyppig som før, åpenbart. Jeg vet ikke om det er en endring som vil fortsette, sier Icahn.



Kjøpesenteraksjer er i rødt hittil i år. Simon Property Group har for eksempel falt 17 prosent.