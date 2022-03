Federal Reserve-sjef Jerome Powell sa i klartekst at Fed vil agere raskt for å få renten opp til et mer nøytralt nivå, og til et mer restriktivt nivå hvis det er nødvendig for å gjenopprette prisstabilitet.

– Inflasjonen er altfor høy. Vi må ta nødvendige steg for å få prisene under kontroll, sa Powell.



Fed-sjefen uttalte at rentehevingene kan gå fra de tradisjonelle 25 basispunktene til mer aggressive 50 punkter pr. heving. Indeksene på New York-børsen falt brått etter Powells utsagn mandag.

Chelsea-salg kan gjøre at Man. United blir mye mer verdt. Deutsche Bank tror United-aksjen kan stige sterkt dersom Chelsea blir solgt dyrt.

Venter aggressivitet

DNB Markets har derfor justert sine prognoser og venter nå at renten heves med 50 bips både i mai og i juni, ifølge dagens morgenrapport. Deretter anser meglerhuset det for sannsynlig at sentralbanken går over til å heve med 25 bips på hvert rentemøte inntil renten har kommet opp i rundt 3,5 prosent i juni neste år.

– Renten vil da ligge godt over som Fed anser å være et nøytralt nivå på 2,4 prosent, ifølge Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

En slik gradvis økning av renten kan synes å være for forsiktig, påpeker Magnussen, gitt den skyhøye inflasjonen som nå er på hele 7,9 prosent i USA.

Jerome Powell, Fed-sjef. Foto: Bloomberg

– Han ønsker også å få til det han kaller en myk (soft-ish) landing, som innebærer at arbeidsledigheten ikke øker vesentlig, men at lønnspresset likevel avtar. Strategien virker å forsøke å være tydelig på å forankre forventningene om fremtidig inflasjon, samtidig som Fed aktivt demper etterspørselen i økonomien, sier Magnussen.

Resesjon mulig

Selv om Powell sikter mot myklanding, er det fare for at det likevel kan ende med resesjon.

– Historikken viser at det ofte ender slik nå Fed kommer bakpå og må stramme kraftig inn, sier Magnussen.

Norge skuffer inn penger på olje, gass og strøm, arbeidsledigheten er lav og lønnsoppgjøret blir krevende. Det får finansministeren til å rykke ut med en advarsel om at norsk økonomi kan bli overopphetet og at det kan fremtvinge flere renteøkninger. Får han rett? Trygve Hegnar kommenterer.

Powell viste i sin tale til tre episoder der Fed hevet renten betydelig uten at det endte med resesjon. Han sikter mot noe lignende nå, men inflasjonen var den gang betydelig lavere.

Den amerikanske tiåringen steg nye 11 basispunkter og har kommet opp i 2,40 prosent, etter at Feds Daly og Mester støttet Powells syn på raskere renteoppgang. Markedsprisingen tilsier nå at Fed vil heve med drøyt 40 bips på begge de to kommende møtene.

Direkte effekt på boligmarkedet

Høyere rente i USA vil dempe farten i økonomien gjennom flere kanaler. Viktigst er nok den direkte effekten på boligmarkedet. Oppgangen i de lange rentene ser allerede ut til å ha begynt å virke.

Oppgangen rammer spesielt nye boligkjøpene, siden de fleste har fastrente på boliglån. Salget av nye boliger falt 4,5 prosent i januar og i dag kommer februar-tallene som ventes å vise en beskjeden oppgang på 1,1 prosent. Boligrelatert konsum og kjøp av varige goder (som har utviklet seg sterkt under pandemien) vil ventelig også rammes.