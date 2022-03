Christen Sveaas har så langt i år tjent over en halv milliard kroner på Viking Supply Ships. Offshorerederiet er børsnotert i Sverige, der det har steget over 160 prosent siden årsskiftet.

Kjell Inge Røkke har solgt seg ut av REC Silicon, etter at han selv kjøpte ut Jens Ulltveit-Moe før jul i 2019.

På litt over to år har Røkke tjent nesten 1,5 milliarder kroner på investeringen. I samme periode har REC Silicon hatt et samlet underskudd på 670 millioner kroner.

Mye tilgjengelig kapital har ført til oppkjøpsraid innen små og mellomstore bedrifter.

Sigbjørn Selvik, partner i BDO, sier markedet nå gir et fantastisk vindu for SMB-bedrifter til å selge sine virksomheter. Han sier det har vært et ekstremt trykk så langt i år, og at det har vært en kontinuerlig økning i transaksjonsmarkedet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den sinnssyke lønnen til Erling Braut Haaland. Haaland vil tjene 400 millioner kroner årlig i fem år hvis han velger å skifte klubb.

Da folket fikk vite at Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits for å spare formuesskatt, ble han sparket bak og bedt om å bli der.

Det er like ille å tjene 235 ganger så mye som Jonas Gahr Støre. Hele velferdsmodellen kan rakne, skriver Hegnar.

Finanskalender

Årsrapport

Gigante Salmon, Helgeland Kraft, House of Control Group, Hunter Group, Höegh Autoliners, Komplett, Lyse, Napatech, Nel, Otovo, Questerre Energy, REC Silicon, Sandnes Sparebank, Sbanken, SpareBank 1 Nord-Norge, Statnett

Makro

Norge: Arbeidskraftsundersøkelse januar, kl. 08.00

Norge: Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/22, kl. 10.00

Japan: PMI mars, kl. 01.30

Frankrike: Industriens forventninger februar, kl. 08.45

Frankrike: PMI mars, kl. 09.15

Tyskland: PMI mars, kl. 09.30

ØMU: PMI mars, kl. 10.00

UK: PMI mars, kl. 10.30

USA: Ordrer varige goder februar, kl. 13.30

USA: Driftsbalanse 4. kv., kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

USA: PMI mars, kl. 14.45

USA: Kansas City Fed-indeks mars, kl. 16.00

Annet

Gigante Salmon: Presentasjon av årsrapport, webinar kl. 10.00

Utenlandske

Nio

Ekskl. utbytte

MPC Container Ships, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest