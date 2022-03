Mot nok en dag med opptur fra start

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,3 prosent torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,05 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,8 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 2,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,2 prosent.

I India er Sensex ned 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,3 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,5 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,5 prosent til 118,44 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned tilsvarende til 111,79 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 119,18 dollar da Oslo Børs stengte i går.

ANZ-analytikerne Brian Martin og Daniel Hynes understreker at International Energy Agencys adm. direktør Faith Birol sa gruppen er klar til å slippe mer olje til markedet fra nødlagrene hvis det trengs.

OPEC har også uttrykt sin misnøye til ryktene om at EU vil forby russisk olje, ifølge Reuters.

Les hele kommentaren her.

Wall Street

USA innførte torsdag nye sanksjoner mot Russland med det ønske å ramme sentralbankens gullreserver og medlemmer av det russiske parlamentet.

Industriindeksen Dow Jones endte opp 1,02 prosent til 34,707.94. Den brede S&P 500-indeksen steg med 1,43 prosent til 4,520.15. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner og steg med 1,93 prosent til 14,191.84.

Volatilitetsindeksen Vix falt 8,66 prosent til 21.53.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Etter en positiv start surnet stemningen på Oslo Børs utover torsdagen. Hovedindeksen endte på 1.256,87 etter en nedgang på 0,36 prosent.

MPC Container Ships falt over 12 prosent til 25,85 kroner etter at største eier har solgt 27,5 millioner aksjer for 688 millioner kroner – altså til kurs 25 kroner. Den nest største eieren plukket opp 10 prosent av aksjene.

Nel falt 9 prosent til 15,30 kroner etter å ha landet en emisjon på 1,5 milliarder kroner til kurs 15,30 kroner. Samtidig foreslås avtroppende toppsjef Jon André Løkke som medlem av styret.