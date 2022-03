Nordnet lanserer boliglån for «formuende»

Boliglånsproduktet Nordnet skal lansere i løpet av sommeren er, ifølge en pressemelding, hovedsakelig rettet mot private banking- og «formuende kunder».

– Vi jobber med å programmere det «as we speak»», men det er for tidlig å gi en konkret dato. Vi ønsker å lansere så tidlig som mulig i løpet av sommeren. Kanskje mot midten, sier Nordnets Norgessjef Anders Skar til Finansavisen.

En av grunnene til at de går ut med nyheten nå, før produktet er klart, er at flere kunder som i dag har boliglån i Sbanken skal ha tatt kontakt og etterspurt et slikt tilbud fra Nordnet.

Nordnet vil operere med en transparent prisliste som banken omtaler som «ferdig prutet og forhandlet».

Ifølge prislisten vil kunder som har over 10 millioner kroner i sparekapital i Nordnet tilbys en boliglånsrente på 1,49 prosent med dagens styringsrente. I andre enden av skalaen er dem som har 0-2,5 millioner kroner hos Nordnet - de tilbys en boliglånsrente på 2,99 prosent på dagens rentenivå.

I første omgang vil ikke Nordnet utstede nye lån, tilbudet er kun tilgjengelig for dem som flytter eksisterende lån fra andre banker på inntil 60 prosent av boligens verdi.

Om den smale kundegruppen sier Skar:

– V har en del kunder som kvalifiserer til den beste renten, men også på det laveste nivået i trappen er renten konkurransedyktig.

– Vi har et tilsvarende boliglånsprodukt i Sverige, der har de største volumene vært i sjiktet mellom 5-10 millioner kroner, og vi regner med det vil være slik i Norge også, men det er jo noen forskjeller mellom landene, legger han til.