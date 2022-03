Tommy Johannessen, analytiker i SpareBank 1 Markets, sier at vekst i inntjeningen gjør at multiplene for neste år ser ut til å bli veldig lave. Han hever kursmålet til 10 kroner – 80 prosent over dagens kurs.



«Multiplene for 2021 og 2022 er lite tiltrekkende, men de blir veldig lave i 2023-24 som følge av estimert inntjeningsvekst i tillegg til driftsgiring», skriver Johannessen i analysen.

Analytikeren skriver at selskapet prises til 4,1 ganger neste års estimerte inntjening og EV/EBIT på 2,8 ganger.

