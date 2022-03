Myndighetene i Storbritannia vil innen få uker annonsere planer for regulering av kryptomarkedet. I første omgang vil reguleringene fokusere på såkalte stablecoins.

Ifølge CNBC, som viser til kilder, vil den britiske finansministeren Rishi Sunak legge frem planene de kommende ukene. Detaljene er ennå ikke klare, men planene skal ifølge CNBCs kilder være gunstige for bransjen og gi klarhet rundt lovgivning i en sektor som så langt har manglet reguleringer.

Stablecoins har hatt en enorm vekst de siste årene, i takt med det brede kryptomarkedet. Tether, som er verdens største stablecoin, har nå over 80 milliarder dollar i sirkulasjon – opp fra rundt 4 milliarder for to år siden.

Følger USA

Bank of England (BoE) etterspurte torsdag et regulatorisk rammeverk for å begrense risikoen som kryptovaluta representerer for finansiell stabilitet, skriver CNBC videre.

Assisterende guvernør i BoE skrev et brev til flere ledere i banknæringen der han bemerket at «interessen øker» fra banker og investeringsselskaper for å gå inn i krypto.

Dette blir sett på som en respons til den amerikanske presidenten Joe Biden, som har bedt om mer koordinering rundt regulering av krypto.