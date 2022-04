Markedsjubel på Ukraina-optimisme

– Selv om veldig mye fortsatt er veldig usikkert om situasjonen mellom Ukraina og Russland, får man gjerne en umiddelbar reaksjon i markedene. Men konflikten er ikke løst, og det er veldig usikkert hvordan den til slutt ender.

Due-Andresen tror at sanksjonene mot Russland vil opprettholdes lenge.

– USA har varslet at sanksjonene står inntil Russland foretar en betingelsesløs tilbaketrekking og garanterer at de aldri igjen skal inn i Ukraina. Da er det vanskelig å se hvordan situasjonen skal løse seg.

Due-Andresen tror derfor det skal mye for å bedre forholdet mellom Russland og Vesten betydelig.

– Russland har gått over en grense, og skapt et mye dårligere forhold til Vesten. Jeg har vanskelig for å se hvordan dette skal løses.

– Om markedet reagerer med en «over shooting» eller ikke vil tiden vise, men jeg mener det fortsatt er betydelig usikkerhet rundt hele situasjonen.

– Folk, ikke territorium

– Ukraina vil nok ikke gi seg før det er en avtale som dekker deres behov, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets, som ikke er like sikker på veldig langvarige sanksjoner som Due-Andresen.

Sjeføkonomen viser til et intervju den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i The Economist på søndag:

– Zelenskyj slår fast at det ikke er vits i å redde Ukraina hvis folket er utryddet i mellomtiden. Det er ikke territorium som er poenget hans, det er folket som lever der, sier Andreassen.

ØYNER HÅP: Harald Magnus Andreassen viser til at selv britiske hauker sier seg villig til å vurdere sanksjoner tidlig. Foto: Are Haram

Sjeføkonomen mener at den sentrale diskusjonen, hvis det blir en fredsløsning som er akseptabel for Ukraina, er hvor mye av sanksjonene som blir lettet. Andreassen viser til at den britiske utenriksministeren skal være villig til å vurdere sanksjoner, om det foreligger en akseptabel avtale rundt Ukraina.

– Når et land som er blant de mer Russland-kritiske sier at de skal lokke Russland til å gå med på en avtale med Ukraina, fordi da vil sanksjonene lettes på, betyr det at selv en hauk er villig til å vurdere sanksjonene så snart det er en avtale som er god nok.