Den nye sjefen i fornybarselskapet Scatec, Terje Pilskog, og styreleder John Andersen besøker studio for å snakke om veien videre nå som råvarepriser blir stadig dyrere og Europa er i en energikrise. Vi ser også nærmere på hvordan markedet straffer Akers hydrogenaksje hardt etter meldingen om at de trekker seg fra ammoniakkprosjektet med Yara på Herøya. Ellers rammes Oslo Børs av et solid oljefall over frykt om smittetiltak i Kina. 29.03.2022