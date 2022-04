Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Utsikter til deeskalering av Ukraina-krigen løftet internasjonale børser tirsdag. Samtidig gikk oljeprisen rett ned, og Oslo Børs fulgte med.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, skjønner reaksjonen, men peker på at intet er løst når det gjelder markedsadgang og råvaresituasjonen.

Huddly, Pexip og Meltwater gikk på børs for å hente kapital til vekst. Nå kjøper selskapene tilbake aksjer med begge hender.

Felles for de tre selskapene er at de har falt kraftig på børs det seneste året.

Aker Clean Hydrogen trekker seg fra Hegra-prosjektet sammen med Statkraft.

Pareto-analytiker Gard Aarvik skjønner godt at Aker-aksjen falt 14 prosent på nyheten. Han sier dette var et nøkkelprosjekt og en viktig del av selskapets promotering.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndene. Helt ferske tall fra SSB forteller at bøndene i 2020 hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på ikke mindre enn 742.600 kroner.

Det er langt over snittlønnen for industriarbeidere, og river grunnen vekk for kravet om at bøndene må få et inntektsløft som reduserer inntektsgapet. Det er ikke noe inntektsgap, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Proximar Seafood: Kl. 09.00 webcast

Questback Group

Årsrapport:

Airthings, Akastor, Aker, Bank Norwegian, Carasent, Fjordkraft Holding, Hafnia, Mowi, OBOS, PGS, Philly Shipyard, Pioneer Property Group, Prosafe, Proximar Seafood, Questback Group, Romsdal Sparebank, Sbanken, Sparebank 68 grader nord, Telenor, Vår Energi, Ørn Software Holding

Makro:

Japan: Detaljhandel februar, kl. 00.50

Tyskland: Importpriser februar, kl. 08.00

Spania: KPI mars, kl. 09.00

ØMU: Konjunkturbarometer mars, kl. 11.00

Tyskland: PKI mars, kl. 14.00

USA: ADP privat sysselsetting mars, kl. 14.15

USA: BNP 4. kv. endelig, kl. 14.30

Annet:

Pyrum Innovations: Sekundærnotering på Frankfurt-børsen

Nordic Unmanned: Kapitalmarkedsoppdatering, hos SpareBank 1 Markets kl. 10.00, webcast

Norcod: Ekstraordinær generalforsamling, hovedkontoret, kl. 15.00

Pareto Securities: TechIT-konferanse

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Østlandet