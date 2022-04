Tysk inflasjonssjokk etter Russlands angrep på Ukraina

Konsumprisindeksen i mars viser en prisøkning på 7,3 prosent på ett år. Analytikerne hadde ventet en økning på 6,2 prosent, opplyste landets statistiske kontor Destatis onsdag.

I februar lå den årlige inflasjonen på 5,1 prosent.

Den høye inflasjonen er knyttet til økte energipriser som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Den innebærer også at markedsrentene presses oppover.

– Etter Russlands angrep på Ukraina har prisene på naturgass og oljeprodukter økt markant igjen, og det har hatt en betydelig innvirkning på det høye inflasjonsnivået, skriver Destatis.

Prisene påvirkes også av flaskehalser i leverandørkjeden som skyldes koronapandemien.

Sist gang inflasjonen var like høy var i daværende Vest-Tyskland for over 40 år siden. Årsaken var da krigen mellom Iran og Irak, som også hadde en stor innvirkning på oljeprisene.

Tyskland er sterkt avhengig av olje- og gassimport fra Russland, både til bruk i industrien og til oppvarming av boliger.

