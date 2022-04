Undersøkelse: Fed-feilsteg er markedets største trussel

Et flertall av Wall Street-investorer mener at den største trusselen markedene står overfor akkurat nå er et feilsteg fra Federal Reserve, som kan komme når sentralbanken kjemper med å temme den høye inflasjonen, ifølge den nye investorundersøkelsen CNBC Delivering Alpha.

Undersøkelsen bestod av rundt 400 investeringssjefer, aksjestrateger og porteføljeforvaltere som svarte på spørsmålet «hva er den største trusselen for markedet nå?», skriver CNBC.

Øverst på statistikken var frykt for et feilsteg fra sentralbanken med 46 prosent. Videre på listen var inflasjon i USA og Russisk aggresjon med henholdsvis 33 og 11 prosent.

Når det kommer til utviklingen i markedet i 2022, tror hovedparten av investorer på en økning eller flat utvikling i S&P 500 indeksen. Bare 6 prosent forventer en nedgang ved årets slutt.