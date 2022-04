Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Millionene sitter løst på Hafjell. Henrik Müller-Hansen, Tele2-sjefen som hoppet av karrieren for å starte opp Gelato, har betalt 28 millioner kroner for en inneklemt hytte på 388 kvadratmeter.

Fra veien fremstår hytta som ganske ordinær, men megler Stig Svartor mener høy standard og stort innhold gjør at hytta absolutt er verdt 28 millioner.

420.000 nordmenn eier nå kryptovaluta, 120.000 flere enn i fjor. Av disse er 330.000 vokse personer under 40 år.

Vetle Lunde, analytiker i Arcane Research, mener det mest oppsiktsvekkende er at kryptovaluta nå er mer populært enn aksjer blant de voksne under 40 år.

John Fredriksen har på to dager solgt ytterligere 550.000 aksjer i Vår Energi, til en verdi av rundt 20 millioner kroner.

Da Vår Energi gikk på børs, sto Fredriksen oppført med 15,7 millioner aksjer. Etter et massivt nedsalg har han nå bare drøyt 8 millioner aksjer igjen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om å dele opp NorgesGruppen.

Johannson-familien bør ikke uroe seg over en mulig oppsplitting. Ikke har vi et lovverk for dette, og ikke er det politisk vilje. Og staten har ikke penger til erstatningssakene, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Nykode Therapeutics (pres. fredag)

Resultat pr. 1. kv.:

Stolt-Nielsen: Kl. 15.00 hos SEB, webcast/tlf

Årsrapport:

Agder Energi, Archer, Axactor, Bakkafrost, ContextVision, Grieg Seafood, Hyon, Ice Group, Insr Insurance Group, Norsk Titanium, Norske Skog, Nykode Therapeutics, Pexip Holding, RAK Petroleum, Sunndal Sparebank, Tysnes Sparebank, Vow Green Metals

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak februar