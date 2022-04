Byggekosten skal opp, oljen faller og Norges Bank er på selger'n

31. mars: Veidekke er ute med sin ferske konjunkturrapport for det enorme entreprenørmarkedet i Skandinavia. Analysedirektør Kristoffer Eide Hoen forteller at prisene som steg i fjor skal enda mer opp i år. I tillegg forklarer redkajonssjef Are Haram hvorfor Norges Bank nå selger kroner i valutamarkedet daglig, vi får dagens aksjetips av Sindre Nikolai Aker og vi ser nærmere på hva som senker oljeprisen. 31.03.2022