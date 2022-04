Adm. direktør kjøper Buffett-favoritt

Tidligere i mars ble det kjent at Warren Buffett kjøpte seg inn i selskapet Occidental Petroleum . «Orakelet fra Omaha» skal visstnok eie så mye som 113 millioner aksjer, som tilsvarer en markedsverdi på omtrent 5,3 milliarder dollar, ifølge HedgeFollow.

Selskapet er med det på topp 10-listen over Berkshire Hathaways største eierposter.

Torsdag melder CNBC om at adm. direktør i Occidental Petroleum, Vicki Hollub, har kjøpt over 14.000 aksjer i selskapet til en pris på omtrent 56 dollar pr. aksje. Hollub besitter nå aksjer i selskapet til en verdi på cirka 30 millioner dollar.

Etter nyheten har kursen steget til over 58 dollar pr. aksje.

Occidental Petroleum har i løpet av de siste tre månedene steget over 100 prosent, og er med det aksjen som har prestert best i S&P 500-indeksen i 2022.

Den adm. direktøren får skryt av Buffett, som sier at han bestemte seg for å kjøpe seg inn i selskapet etter å ha lest en publikasjon skrevet av oljeselskapet.

I tillegg til aksjene, eier Berkshire Hathaway også opsjoner og warrants i selskapet for opp mot 84 millioner aksjer til en kurs på under 60 dollar.