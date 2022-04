Charlie Munger, Warren Buffetts høyre hånd, er en legende i investorverdenen.

98-åringen mener det nå er vanskeligere enn noensinne for unge mennesker å navigere finansmarkedet.

– Det vil bli mye vanskeligere for dem som går ut av college nå å bli rike og beholde rikdommen. Tenk på hva det kostet å eie et hus i et attraktivt nabolag i en by som Los Angeles, sier Charlie Munger på årsmøtet til Daily Journal.

Høye kostnader

Han peker også på at levekostnadene i USA er høyere enn noensinne – selv når man justerer for inflasjon.

Da Munger ble nestleder i styret i Buffetts Berkshire Hathaway i 1980 var medianprisen på en bolig 80.055 dollar – 275.600 dollar justert for inflasjon – i California.

I dag koster imidlertid medianhuset 800.000 dollar – 7 millioner kroner – i The Golden State. Til sammenligning koster gjennomsnittshuset i Norge 4,2 millioner kroner.

Spre eggene

Den enorme forskjellen gjør at det er vanskelig å gi de unge i dag råd som passer for alle.

I flere tiår var Mungers beste råd å eie en diversifisert portefølje med vanlige aksjer. Det ga ifølge Munger en intelligent investor en avkastning på rundt 10 prosent.

Men det er ikke lenger en idiotsikker plan.

– Fremtiden kommer ikke til å være i nærheten av å gi en så enkel investeringsmulighet, sier Munger.



Det betyr imidlertid ikke at alt håp er ute for den yngre garde. Tålmodighet er nøkkelen, mener Munger.

Buffett anbefaler å kjøpe indeksfond dersom man ikke er helt sikker på hvordan aksjer fungerer. Enkeltaksjer kan plutselig falle tungt, men for å unngå den risikoen kan man heller legge pengene i et eller flere fond som allerede er godt diversifisert.

– Du må finne ut av ditt ferdighetsnivå, eller ferdighetene til rådgiveren din. Til alle som synes markedene nå er vanskelige å forstå vil jeg si: Velkommen til voksenlivet.