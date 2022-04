Oljefondet styrker arbeidet med klimarisiko

– Samtidig må vi ha med oss at det er det bred politisk enighet om fondets finansielle formål, og at det ikke er et virkemiddel i klimapolitikken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Fredag klokken 14 legger finansministeren frem stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet.

Der vil han legge frem en rekke forslag til hvordan fondet skal håndtere klimarisiko og etterlevelse av Parisavtalen. Blant annet foreslår regjeringen at Norges Bank, som forvalter fondet, må fastsette et sett prinsipper for styring og måling av klimarisiko.

Det foreslås også at det gjennomføres stresstesting av porteføljen, inkludert et scenario som er i samsvar med global oppvarming på 1,5 grader.

(NTB)