Folketrygdfondets eierandeler i selskaper notert på Oslo Børs har økt over tid, og er nå blitt så høye at det er risiko for å komme i brudd med mandatets eierandelsgrense på 15 prosent i enkeltselskaper.

Finansdepartementet har ikke tatt endelig stilling til en løsning, og vil sette i gang en ny bred vurdering av ulike alternativer, fremgår det av en melding fra departementet fredag.

Finansdepartementet gjennomfører regelmessig gjennomganger av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Formålet er blant annet å vurdere resultatene som Norges Bank oppnår og om rammen for avvik fra referanseindeksen, såkalt aktiv forvaltning, bør justeres.

Norges Banks aktive forvaltning har i perioden fra 1998 til 2021 gitt en meravkastning på 170 milliarder kroner etter kostnader. Finansdepartementets vurdering er at forvaltningen samlet sett har vært god, og at SPU fortsatt bør forvaltes med et visst innslag av aktiv forvaltning. Departementet vurderer i likhet med Norges Bank at rammen for avvik fra referanseindeksen er tilstrekkelig, og legger opp til å holde denne uendret.

(TDN Direkt)