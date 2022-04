BlackRocks konsernsjef Robert Kapito advarer om ta inflasjonen kommer til å få dramatiske konsekvenser for økonomien, og benytter samtidig muligheten til å sende et stikk mot generasjonen under ham.

– For første gang kommer denne generasjonen til å gå inn i en butikk og ikke kunne kjøpe hva enn de vil. Vi har en bortskjemt generasjon som aldri har trengt å ofre noe, sier Kapito på Texas Independent Producers and Royalty Owners Association-konferansen.

Verden slåss nå mot det Kapito omtaler som knapphetsinflasjon – mangel på arbeidere, landbruksprodukter, boliger og olje i enkelte regioner.

– Jeg ville tatt på setebeltet. Dette er noe vi aldri har sett før, sier BlackRock-sjefen.



Kapito var med å grunnlegge BlackRock som nå er verdens største forvaltningsinstitusjon med rundt 10.000 milliarder dollar i verdier å forvalte over hele verden.

Det er mange analytikere som stiller seg bak Kapitos spådom.

– Historikken viser at det ofte ender med resesjon når Fed kommer bakpå og må stramme kraftig inn, sier Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

Investorguru Carl Icahn tror også på resesjon, om ikke verre , og han tar grep for å forhindre tap i sin portefølje.

Oljeekspertene Bjarne Schieldrop og Helge André Martinsen mener at en oljepris rundt 200 dollar kan få alvorlige følger for den globale økonomien.