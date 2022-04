Mars-statistikk viser at Nordnet-kunder nettosolgte fond for 123 millioner kroner i måneden som gikk. Rentefond ble nettosolgt for 153 millioner kroner, mens aksjefond ble nettokjøpt for 36 millioner kroner i en måned der MSCIs verdensindeks steg 2,5 prosent.

Verdensindeksen bunnet ut 8. mars, to uker inn i Ukraina-krigen. Da hadde den falt 13 prosent fra årsskiftet. Ved utgangen av mars var nedgangen redusert til 6 prosent.

– Aksjemarkedet er summen av alle investorer. Oppgangen de siste tre ukene tolker jeg som at aksjemarkedet forventer en løsning på krigen og myk landing for verdensøkonomien heller enn et stagflasjonsscenario, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en pressemelding.

Liker skitne oljefond

Ved utgangen av mars var Oslo Børs den sprekeste av alle børser i utviklede markeder, med en 2022-oppgang på 7 prosent. Andre råvaretunge aksjemarkeder, som i Australia og Canada, var også i pluss.

Nordnet Indeksfond Norge og Storebrand Verdi var de to mest kjøpte aksjefondene i mars, med Blackrock World Energy og Franklin Natural Resources også inne på topp 10-listen. Begge de to sistnevnte investerer i skitne oljeselskaper, og er opp 50-60 prosent det siste året.

– Nordnets fondskunder kjøper gjerne fond som har steget mye de siste månedene. Disse kundene er momentuminvestorer, som kjøper aksjer og fond i en stigende trend. Da gjelder det å hoppe av når trenden snur. Hvis ikke er det lett å tape mot det brede markedet, advarer Sættem.

Solgte høyrentefond

Fem av de ti mest solgte fondene i mars var høyrentefond (high yield).

– Februar var en svak måned for disse fondene, mens mars ble bedre – med positiv avkastning for kategorien. Likevel fortsatte våre kunder å selge høyrentefond, sier Nordnet-økonomen.

Mest solgte fond i mars – som i februar – var det valutasikrede globale indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Søsterfondet KLP AksjeGlobal Indeks V lå derimot på kjøpstoppen.

– Det er svært vanskelig å spå valutakursene. Hittil i år har norske kroner styrket seg et par prosent mot våre handelspartnere, og de valutasikrede fondene har gitt tilsvarende høyere avkastning enn ikke-valutasikrede søsterfond. Men på 1, 3, 5 og 10 års sikt har det lønt seg å sitte med ikke-valutasikrede fond for norske kunder, fortsetter Sættem.

Han understreker at han normalt anbefaler kunder å velge ikke-valutasikrede aksjefond, grunnet noe lavere kostnader og noe lavere svingninger.