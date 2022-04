Bildene fra Butsja utenfor Kyiv har sjokkert verden. Flere hundre døde i sivile klær skal være funnet på stedet som inntil nylig var under russisk kontroll.

Ukrainas påtalemyndigheter har kunngjort at de døde skal obduseres for å finne ut omstendighetene rundt det som kan være vilkårlige drap på sivile, noe som regnes som en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten.

USAs president Joe Biden sier at Russlands president Vladimir Putin bør stilles for retten for krigsforbrytelser etter funn av døde sivile i Ukraina, og vil også innføre flere strenge sanksjoner mot Russland.

Elon Musk har kjøpt aksjer for milliarder i Twitter. Det sender aksjen opp hele 25 prosent i førhandelen. MPC Container Ships stiger etter Jørgen Lian i DNB Markets hever kursmålet til 35 kroner. JPMorgan anbefaler hold av Norsk Hydro og setter kursmålet til 84 kroner – 6 kroner lavere enn kursen i dag.

Det er fortsatt lite sannsynlig at Europa innfører tiltak som enten direkte eller indirekte rammer deres store import av russisk gass.

– Konsekvensen ville sannsynligvis blitt et økonomisk tilbakeslag på kontinentet, sier Kjersti Haugland, analytiker i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Ifølge Financial Times oppfordrer den franske presidenten Macron imidlertid til en boikott av russisk olje og kull.

– Det amerikanske finansdepartementet annonserte i går at de nå vil hindre Russland i å betale sin dollargjeld gjennom amerikanske banker. Det betyr at veien til mislighold av russisk statsgjeld blir kortere, ifølge Haugland.

De nye sanksjonene skal etter planen legges fram i dag onsdag.