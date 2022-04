Mandag gikk det frem at Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har kjøpt en eierandel på 9,2 prosent av aksjene i Twitter.

En melding til det amerikanske finanstilsynet viser at Musk dermed eier nesten 73,5 millioner aksjer i den sosiale medieplattformen, ifølge cnbc.

«Nyheten om at Teslas CEO Elon Musk, hadde kjøpt 9 prosent av Twitter, sendte en rekke tek aksjer i «taket» mandag», fremhever analytiker i Nordnet, Roger Berntsen i morgenrapporten tirsdag.

Nyheten sendte Twitter-aksjen opp 27,2 prosent til 50 dollar i mandagens førhandel på New York-børsen, og selv om de lange rentene hevet seg ytterligere mandag ettermiddag, steg en rekke teknologi- og kommunikasjons-aksjer markant.

Nasdaq indeksen, hvis brorparten av de amerikanske teknologiaksjene er listet, steg hele 1,9 prosent. S&P 500 la på seg 0,8 prosent, mens Dow Jones Industrial Average la på seg mer beskjedne 0,3 prosent.

Største eier

«Med 9 prosents eierandel i Twitter er Musk nå selskapets største eier. Etter gårsdagens børsløft er ingen av de nevne amerikanske indekser lenger i korreksjonsmodus, dog alle er ned for året som helhet», skriver Berntsen.

Pinduoduo, opp 15,6 prosent, Baidu, opp 9,1 prosent og Okta, opp 7,8 prosent, toppet vinnerlisten blant selskapene som inngår i Nasdaq 100 indeksen mandag, mens Starbucks falt 3,7 prosent, Moderna dalte 2,3 prosent og Dexcom, som falt1,8 prosent, endte på bunn.

Det investorene venter på fremover, er ifølge analytikeren nye signaler fra selskapene, gitt at 1. kvartal er unnagjort.



Kritiserte selskapet

Aksjekjøpet skjer mindre enn to uker etter at Musk kritiserte selskapet, og spurte sine følgere på Twitter om Twitter følger prinsippene for ytringsfrihet.