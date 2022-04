Dobler kursmålet i Trøim-konkurrent: – Kan nå all-time high til vinteren

Petter Haugen i ABG Sundal Collier dobler kursmålet i Tor Olav Trøim-konkurrent Flex LNG til 289 kroner.

Haugen har et EBITDA-estimat i 2023 som ligger godt over konsensus for årene fremover.

– Ratene i LNG-sektoren kan nå all-time high allerede til vinteren, sier han i analysen.



To av Norges aller beste investorer, Aasulv Tveitereid og Platekompaniet-gründer Egil Dahl, gikk tungt inn i seismikkaksjen TGS for én måned siden.

Kim Andre Uggedal i SEB og Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets er helt uenige om hvor aksjen skal.

Det er ikke bare de to analytikerne Møllerløkken og Uggedal som er uenige. Blant ti analytikere anbefaler to kjøp, fire hold og fire selg.

Se hele videoen for å få oppdatert analyse på Tor Olav Trøim-konkurrent Flex LNG og Kongsberg Gruppen, samt alt om TGS-oppdateringene.