Jim Cramer, programleder for aksjeprogrammet Mad Money, har valgt sine favoritter i LNG-sektoren.

Norske analytikere har tidligere i uken sagt at LNG-markedet har blitt enda hetere de siste to ukene og omtaler har plukket flere norske aksjer med stort oppsidepotensial.

Dersom man vil diversifisere porteføljen har Cramer nå plukket tre favoritter i USA.

– To er rene satsinger på LNG-eksport; litt mer risikable, mens den siste er noe mer diversifisert. Perfekt for småsparere som er redd for volatilitet, sier Cramer.



MPC Container Ships har tredoblet seg på børs det siste året og betaler rundt 20 prosent i utbytte. Arctic Securities høyner i dag kursmålet på shippingaksjen til 37 kroner, gjentar kjøp og ser med det 25 prosent oppside fra dagens kurs. Tor Olav Trøims Cool Company har ikke steget nok ifølge Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Han sier at LNG-markedet har blitt enda hetere de siste to ukene og at kursen til Cool Company henger etter konkurrenter som Awilco LNG og Flex LNG. Her er det raske penger å hente skal vi tro Haavaldsen.

Russlands invasjon av Ukraina har sørget for å presse energiprisene i taket. Frontkontrakten for amerikanske gasspriser har steget 6 prosent til 6,032 dollar pr. million britiske termiske enhet (mmBtu) – høyeste nivå siden 27. januar, ifølge Reuters.

Anbefalingene

Først ut og toppvalget for Cramer er Sempra Energy. Det er ikke en ren satsing på LNG, men har god eksport, ifølge Mad Money-programlederen.

– Jeg liker det langsiktige bildet. Hvis du leter etter måter å satse på Europas etterspørsel etter gass, er Sempra Energy det beste alternativet, sier Cramer.

Han sier også at selskapet er konsistent samt at aksjen er billig sammenlignet med inntjeningen. Aksjen har en P/E på 19,58. Til sammenligning har Flex LNG en P/E på 82,6.

ABG Sundal Colliers Petter Haugen tok i går opp dekning av Tor Olav Trøims Cool Company og anbefaler kjøp. Han har satt kursmålet til 154 kroner og ser med det 50 prosent oppside i aksjen.

Cramer tok også opp Cheniere Energy og Tellurian.

– Cheniere er den tryggeste rene satsingen i industrien. Analytikerne venter at salg og inntjening ville toppe seg i år, sier aksjeeksperten.

Han peker på at om du tror LNG vil forbli sterkt lenger enn 2022, vil han gå god for en investering i Cheniere. Hvis man ikke tror det kan det være de gode nyhetene allerede er bakt inn i kursen.

– Gitt at Tellurian har doblet seg siden slutten av fjoråret tror jeg du er tjent med å være tålmodig her. Vent på et bedre inngangspunkt.