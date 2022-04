Tidligere denne uken omtalte vi hvordan kursfallet i kinesiske teknologigiganter og kollapsen i russiske Sberbank har torpedert avkastningen i Holberg-fondet Rurik.

Holbergs Norden-fond klarer seg bedre, men nordiske aksjemarkeder (utenom det norske) har også slitt i år, med en 2022-avkastning ved utgangen av mars på minus 12,3 prosent. Bildet ble riktignok noe bedre i mars, da fondet steg 2,3 prosent.

Referanseindeksen VINX Benchmark Cap har til sammenligning falt 12,2 prosent så langt i år, etter 2,6 prosent avkastning i mars.

Fondet, som ligger på etterskudd også over tre, fem og ti år, prøver seg med et par nye aksjer i porteføljen. I mars ble finske Kone og svenske SKF tatt inn i varmen av forvalterne Robert Lie Olsen og Jørgen Müller.

Tar finske heiser og rulletrapper

Kone er en av verdens ledende produsenter av heiser og rulletrapper, og markedsleder i Kina med rundt 20 prosent markedsandel. I øvrige markeder er de blant topp fire aktører.

«Selskapet har en svært kapitallett forretningsmodell og opererer normalt med negativ arbeidskapital. Historisk og nåværende avkastning på investert kapital og egenkapital ligger over 30 prosent», argumenterer Lie Olsen og Müller i en månedsrapport.

Årlig omsetningsvekst siste 10 årene oppgis til over 7 prosent.

«Økt urbanisering og levestandard driver salget av nye heiser, samtidig som eksisterende base trenger jevnlig service og vedlikehold», heter det videre.

Ifølge forvalterne prises Kone til ca. 17 ganger forventet driftsresultat i 2022.

«Klarer de målsetningen om økte driftsmarginer vil det være et bra oppsidepotensial, selv ved dagens multipler», tror Holberg Norden-duoen.

Ståltro på Wallenberg-favoritt

SKF er en av verdens ledende produsenter av kulelagre. Kulelagre blir benyttet i alle roterende mekanismer, som i biler, motorer, togsett, landbruks- og kjøkkenmaskiner.

Industriapplikasjoner utgjør ifølge rapporten rundt 70 prosent av SKFs omsetning, bilsektoren resten. Den mektige Wallenberg-familien er (via FAM) selskapets største eier med 28,5 prosent av stemmene og 14,3 prosent av kapitalen.

«Wallenberg-familien er en langsiktig eier med fokus på kvalitet og god lønnsomhet i sine porteføljeselskaper. SKF har fått (den tidligere SAS-sjefen, red. anm.) Rickard Gustafson som ny toppsjef, men vi forventer han vil bære den tradisjonen videre», skriver forvalterne.

Lie Olsen og Müller fremover god lønnsomhet over lang tid, med en egenkapitalavkastning rundt 20 prosent. «Pre corona» hadde selskapet en årlig omsetningsvekst på rundt 5 prosent, og duoen forventer omtrent de samme underliggende vekstratene i de kommende årene.

«Turbulensen i markedet med økte råvarepriser, krevende logistikk og frykt for redusert etterspørsel via kunders produksjonsutfordringer har medført et kraftig kursfall også for SKF. På normalisert inntjening og prising er det betydelig oppside i aksjen», heter det i rapporten.